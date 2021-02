"L'infortunio dell'argentino, i problemi dell'attacco bianconero e un contratto in scadenza: Paulo è sempre più un caso". Così scrive Repubblica, che parla di Paulo Dybala e dell'infortunio che sta privando la Juventus del suo prezioso contributo.



E scrive: "Il sottile filo rosso che lega l’ultima Juventus di Sarri con quella di Pirlo, sono i tormenti di Paulo Dybala. L’ultima partita della gestione precedente si concluse, oltre che con l’eliminazione dalla Champions League, con l’inizio dei problemi fisici della Joya. Sei mesi e diciannove giorni dopo, l’argentino è ancora ai box per un altro infortunio, questa volta al ginocchio. [...] In questa stagione l’argentino è stato al centro dell’attenzione, oltre che per i problemi fisici, per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Il dialogo tra Antun, manager dell’attaccante, e Paratici ha avuto alti e bassi. La trattativa per il rinnovo procede a rilento, la richiesta supera i 10 milioni di euro, cifra che in questo periodo di crisi economica rappresenta un ostacolo".