L'infortunio di Mattia De Sciglio preoccupa la Juventus e Maurizio Sarri. La prossima settimana l'ex laterale del Milan si sottoporrà ad ulteriori controlli per capire l'entità del suo infortunio muscolare. Il rischio è che possa stare ai box per circa un mese e di certo la sua presenza contro Fiorentina e Atletico Madrid è in forte dubbio. Senza MDS la Juve resta quindi con due terzini di ruolo: Danilo e Alex Sandro e con Cuadrado che può essere adattato al ruolo di laterale destro. De Sciglio, però, è il favorito di Sarri da quella parte.