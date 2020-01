Che non fosse un attaccante dotato di una grande quantità di gol nel repertorio lo si sapeva. È sempre stato uno da gol pesanti, questo sì. Un combattente, uno su cui poter puntare per dare forza all’assalto finale in una partita complicata. Da quell’estate del 2016, però, quando la Juventus lo “scaricò” dopo solo un anno (condito peraltro dall’importantissimo gol contro il Napoli), Simone Zaza ha vissuto su una giostra. Prima a Londra, sponda West Ham, poi, dopo sei mesi, Valencia. Partenza burrascosa, poi il crack. Confermato per la stagione successiva - 2017-2018 - in cui per un momento è stato anche tra i migliori marcatori della Liga, poi scaricato di nuovo per lasciare il posto a Gameiro. A quel punto il ritorno a Torino, in maglia granata stavolta. Si illumina a sprazzi Simone, almeno fino a quest’estate, quando trascina la sua squadra nei preliminari di Europa League, prima di incontrare i Wolves di Cutrone. Poteva essere il suo anno, ma c’è stata la rottura con Mazzarri. Ed ora, il rapporto, ormai ridotto ai ferri corti, sta spingendo la dirigenza a trovare una sistemazione all’ex Sassuolo. Su di lui la Fiorentina, che necessita di trovare un punto fermo nel suo attacco, e il Besiktas. La valutazione è di circa dieci milioni e in Turchia sarebbero fortemente intenzionati ad ingaggiarlo. Nella speranza che la giostra di Simone Zaza, prima o poi, possa realmente fermarsi.