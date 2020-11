AAA cercasi sorriso sul volto di Paulo Dybala. Da tanto, troppo tempo non si vede. Testa bassa per l'argentino, come quando è uscito dal campo dopo il pareggio contro la Lazio arrivato per un suo errore nei secondi finali. La sosta per le nazionali gli è servita a guarire dall'infezione alle vie urinarie che l'ha costretto a non poter rispondere alla chiamata dell'Argentina. Niente, non gliene va bene una. Durante la pausa del campionato Dybala è rimasto a Torino per riflettere e valutare.



ALLENAMENTI EXTRA - Stop, ma senza rewind. Se Paulo potesse tornare indietro probabilmente lo farebbe ripartendo da quando gli riusciva tutto con il pallone tra i piedi, in quelle partite che risolveva con una giocata delle sue e tutti i compagni correvano ad abbracciarlo. Atri tempi, decisamente meno duri di quelli attuali, in cui comunque l'attaccante è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo anche se non è ancora al top. Dybala vuole riprendersi la Juve e in questi giorni si è allenato anche da solo con un programma differenziato mentre tutti gli altri erano via con le nazionali o a riposo su permesso di Pirlo.



VERSO IL CAGLIARI - Lui no, testa bassa e pedalare. Sempre e comunque. Vuole tornare al 100% per riscattarsi appena l'allenatore gli darà la possibilità. Oggi ha svolto tutta la seduta con il resto del gruppo (QUI il report dell'allenamento), lo staff medico continua a monitorarlo giorno per giorno per capire se potrà farcela per essere a disposizione già dalla gara di sabato col Cagliari. A meno di scelte clamorose partirebbe comunque dalla panchina, i titolari di Pirlo in attacco sono Ronaldo e Morata. Intoccabili. Se l'argentino non dovesse farcela per sabato, rientrerà nella gara di Champions col Ferencvaros in programma martedì prossimo. Aspettando il primo sorriso della stagione.



