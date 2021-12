La Juventus, a gran sorpresa, si qualifica al primo posto nel proprio girone di Champions League, in virtù di 15 punti frutto di 5 vittorie e l'unica (per quanto nettissima) sconfitta per 4-0 sul campo del Chelsea campione d'Europa. Un risultato che ha esaltato ovviamente tanti tifosi bianconeri sui social. Specialmente in un periodo difficile come questo inizio di stagione, con rincorsa eterna in campionato, incertezze tecniche e questioni extra-campo che continuano a tenere banco, quella di oggi è una serata che permette all'ambiente Juve di gioire e unirsi in un momento di gioia collettiva!

Qui di seguito una selezione di tweet dei tifosi juventini a caldo dopo Juve-Malmö: