Mauro Icardi strizza l'occhio alla Serie A. L'ex attaccante dell'Inter, oggi al Psg, potrebbe rientrare in Italia e la Juventus è sempre vigile. Le voci di un suo arrivo in bianconero si rincorrono da quando l'argentino stava lasciando l'Inter e si era parlato anche di un possibile scambio con Dybala. Adesso l'idea Juve è tornata di moda e sembra più concreta rispetto al passato. Per chi crede all'arrivo di Icardi alla Juve, la quota è scesa da 5.00 a 3.50, come riporta Agipronews. Un indizio importante per l'estate, ma occhio anche a un clamoroso trasferimento al Milan, quotato a 6.00.