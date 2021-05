“Zidane alla Juve? Secondo le fonti che ho raccolto dalla Spagna, all’interno dello spogliatoio c’è il sentore che abbia deciso di andare via”.



L’indiscrezione di mercato lanciata da Romeo Agresti, ultimo ospite de L’Osservatorio Romano in compagnia di Marcello Chirico e Antonio Romano.



