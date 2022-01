C'è una maglia molto pesante rimasta senza un padrone nella Juventus: è la 7, indossata per tre anni da un certo Cristiano Ronaldo. Ma con l'arrivo di Vlahovic le cose potrebbero cambiare: in attesa che si concretizzi l'affare che porterà l'attaccante della Fiorentina a Torino, Tuttosport avanza l'ipotesi secondo la quale sarà proprio Vlahovic a ereditare la 7, soprattutto se la 9 di Alvaro Morata non dovesse liberarsi, a causa del mancato trasferimento dello spagnolo al Barcellona.