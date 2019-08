"Icardi-Dybala sarebbe uno scambio conveniente per tutti. La logica dice che prima o poi s'ha da fare. La Juventus sarà più forte della logica? Vedremo", così Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile affare a sorpresa di questi ultimi giorni di mercato tra Juventus e Inter. La Joya è rimasta in panchina per tutta la partita vinta ieri dai bianconeri contro il Parma, mentre Icardi non verrà convocato per la sfida di domani contro il Lecce, esordio per i nerazzurri di Antonio Conte in campionato e in stagione.