Clemente Mastella, noto politico e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal: "Maurizio Sarri ha già sottoscritto e firmato il contratto con la Juventus, sono fermamente convinto di questo. Sarà lui il nuovo allenatore della squadra bianconera dopo Massimiliano Allegri, non ho dubbi in tal senso. Non arriva l'annuncio perché deve ancora liberarsi dalla sua attuale squadra, vedremo nei prossimi giorni, ma per me ha già firmato con la Juventus".