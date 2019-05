Le voci sul futuro della panchina della Juventus rimbalzano senza sosta ormai da un paio di settimane, ovvero dall'ufficialità dell'addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Money.it, i bianconeri avrebbero già scelto e trovato l'accordo con Pep Guardiola per il futuro. Il nome di Maurizio Sarri, manager del Chelsea, sarebbe usato soltanto come "diversivo" da parte del club bianconero, che avrebbe tutta l'intenzione di portare a Torino l'allenatore del Manchester City. Per Sarri, invece, si potrebbero aprire le porte della Roma, che non ha chiuso l'accordo con Gian Piero Gasperini.