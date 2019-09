Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport è tornato sulla vicenda allenatore, che in casa Juventus ha tenuto banco per circa un mese dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, tramite Twitter: "Buon pomeriggio. Non mi interessa chi fa polemica sterile, ma una precisazione la faccio, anzi la rifaccio. La Juventus ha preso Sarri e W Sarri! Ma ribadisco e confermo che il 1 obiettivo, da fonti certe, era Guardiola. E nessuno infatti ha mai smentito!". Poi ha aggiunto:"Visto che tanti ancora pontificano sulla panchina Juventus. Paratici e Nedved volevano Conte. Agnelli ha detto no perché era in trattativa con Guardiola in attesa della sentenza Uefa che doveva liberarlo dal City senza penali. Poi è arrivato Sarri. Poi".