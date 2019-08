Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato delle ultime notizie che riguardano la Juventus tramite il proprio account su Twitter. In particolare, ha sottolineato come Gonzalo Higuain continui a dire no al trasferimento alla Roma, mentre Paulo Dybala può davvero finire all'Inter, in uno scambio con Mauro Icardi. Intanto, Paul Pogba vorrebbe tornare a vestire la maglia bianconera in futuro, dopo aver definito una rottura con il Manchester United.