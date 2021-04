Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato così della Juventus e del momento bianconero: "Mi aspettavo dopo la sconfitta con il Benevento l'esonero di Pirlo alla Juventus. Ci sarebbero state due settimane per il nuovo tecnico per organizzare il rush finale per andare in Champions. Non andarci sarebbe una botta forte. Si perderebbe appeal anche sul mercato. E qualche giocatore che hai potrebbe andare via. Io - dice a Tmw Radio - non dico che Ronaldo è stato un acquisto sbagliato, è la squadra che non ha supportato Ronaldo e non il contrario. Pirlo oggi brancola nel buio. Qualcun'altro avrebbe fatto meglio in panchina. Poi quei tre giocatori lasciati fuori è stata una cavolata, servivano nel derby. Il segnale andava dato ma con una mazzata sul portafogli. Futuro? La stima reciproca che c'è tra Agnelli e Allegri riporterà il tecnico livornese alla Juventus".