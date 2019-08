Mauro Icardi resta nel mirino della Juventus. Il centravanti argentino sembra essersi convinto a lasciare l'Inter, dopo che i nerazzurri lo hanno escluso dal proprio progetto in vista della prossima stagione. E, secondo quanto riportato da FcInterNews.it, Fabio Paratici avrebbe pronta un'offerta al rialzo per convincere i nerazzurri: 40 milioni di euro, cui aggiungere i cartellini di Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. La risposta di Beppe Marotta, però, non sarebbe stata positiva: l'Inter chiede 60 o 70 milioni cash, oppure il cartellino di Paulo Dybala.