Manca solo l’ufficialità. Sabato sera al #rocco di #trieste la #triestina ospita la #juventus campione d’Italia. In campo tutti i big bianconeri (e rossoalabardati!) per l’ultimo test prima dell’inizio del campionato. Appuntamento alle 21, biglietti in vendita da mercoledí — Andrea Saule

Un'altra amichevole, oltre a quella del 14 - per quanto vale - di Villar Perosa in famiglia.: secondo quanto raccontato da Rai Friuli Venezia Giulia, e precisamente dal giornalista Andrea Saule, i bianconeri torneranno a Trieste per disputare un'amichevole contro la Triestina. Sì, proprio al Nereo Rocco, dove la prima Juve di Antonio Conte portò a casa lo scudetto nella primavera del 2012. Un tuffo nel passato, specialmente per Chiellini, Buffon e Bonucci, tra i pochissimi reduci di quella meravigliosa esperienza.​