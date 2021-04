"Il clima alla Juve è molto pesante e questa improvvisa svolta autoritaria ha sconcertato lo spogliatoio, visto che da tre anni (al contrario di prima: i puniti celebri Bonucci, Vidal, Pogba e Caceres lo testimoniano) atteggiamenti e comportamenti non corretti non hanno mai avuto conseguenze, forse per il fatto che il più delle volte il protagonista è stato Ronaldo". Lo racconta la Repubblica, nella sua lunga analisi sullo stato attuale della Juventus. Un duro disegno, che non si ferma qui.



Il quotidiano, infatti, aggiunge: "La situazione interna è segnalata in ebollizione, i rapporti tra la squadra e Pirlo sono freddi, così come tra squadra e società. E a sovrastare il tutto c’è un’aria di sospensione generale, di immobile incertezza, che non aiuta: si pensava che entro Pasqua sarebbe arrivata la conferma o meno dello staff dirigenziale (da Paratici in giù, hanno tutti il contratto in scadenza) e invece il futuro resta incerto, come se davvero tutto, e a ogni livello, dipendesse da questo scorcio di stagione".