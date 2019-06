Luigi Guelpa, giornalista de Il Giornale, è tornato a parlare del sogno Pep Guardiola alla Juventus ai microfoni di Radio Crc: "Sarri alla Juve? Lo metto in discussione, perché non è così. Manca l’ufficialità, vado avanti all’infinito a parlare ancora di Guardiola. Sarri sta diventando lo specchietto delle allodole della Juve per l’affare Guardiola. La verità è che Agnelli sta sistemando tutta una serie di clausole per il contratto dello spagnolo. Non siamo più nel campo del semplice calcio, ma della finanza. C’è tutto un corollario di valutazioni da fare. Guardiola viene ancora trattato, Sarri è solo il piano B per la Juve".