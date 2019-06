Un viaggio a Londra e le situazioni che finalmente si definiscono: Paratici sta per dare la parola fine alla telenovela Sarri, ma stando a quanto racconta Sportmediaset, il club bianconero avrebbe un piano B di tutto rispetto: dovesse fallire la trattativa per Sarri, il nome sarebbe quello di José Mourinho. Dunque, il passato interista, nel caso, sarebbe messo volentieri da parte. E' una possibilità al momento molto remota, da quanto raccolto da IlBianconero.com per Sarri è praticamente tutto chiuso dal punto di vista contrattuale. Ma non solo: la promessa del Chelsea, fatta ormai a metà maggio a Sarri, sta per essere esaudita. Liberi tutti, soprattutto Maurizio: penna nel taschino e contratto con la Juve solo da firmare.