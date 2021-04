Dopo il caos, ecco il riassestamento. Oltre agli obiettivi sportivi, la Juve ha la necessità di dare sistemare i conti e la Superlega non potrà più aiutarla. Come scrive il Corriere dello Sport, tornano d’attualità i rumors sul possibile ingresso di un fondo di private equity come nuovo socio di minoranza. Il controllo rimarrebbe sempre in mano a Exor, "che però potrebbe cedere ad un investitore internazionale una quota che, si sussurra in ambienti finanziari, potrebbe aggirarsi attorno al 10-20%, in modo da ottenere un apporto finanziario che possa garantire liquidità e ossigeno al bilancio".