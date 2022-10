Così Chiesa si è presentato nei 45' di test in famiglia dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per 9 mesi. Allegri lo ha osservato e continua a monitorarne i progressi nel percorso di rientro: l'esterno, dal canto suo, ha avvertito buone sensazioni nella partitella organizzata per lui con i compagni non impiegati contro l’Empoli, i giocatori della Primavera di Paolo Montero e qualche ragazzo dell’Under 17. Esame quindi superato, ma la sensazione - spiega Gazzetta - è che "ne serviranno altri via via sempre più impegnativi nei prossimi giorni.. Fino a quando si capirà strada facendo, in base a come Fede reagirà ai carichi di lavoro sempre maggiori".Secondo il quotidiano,Stessa data messa nel mirino da Paul Pogba, Di Maria e Bremer. Federico scalpita e si scalda, mentre Allegri non vuole affrettare troppo i tempi, consapevole che comunque la versione originale e al top dell’attaccante si rivedrà soltanto dopo il Mondiale. Lì servirà una spinta tutta nuova.