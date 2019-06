Paolo Paganini, esperto di calciomercato di Raisport, ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus tramite il proprio account Twitter ufficiale: "Buondi. Settimana scorsa Mansour e Guardiola hanno pranzato nel ristorante all’ultimo piano di un grande albergo di Abu Dabhi e in quel pranzo riferito da persona presente si è parlato di un’uscita senza strappi da ambo le parti di Guardiola dal City. Poi sempre per quanto riguarda il City sarà determinate la sentenza Uefa e la Juventus anche tramite un quotato agente Fifa F.T. (metto le iniziali) da sempre in rapporti con il Tottenham e amico di Paratici sta tenendo aperta la pista Pochettino. Sarri resta l’ipotesi C. Queste sono le news che ho potuto verificare da persone fidate non solo del mondo del calcio. Appena le ho sentite ho scritto onde evitare di fare come ho sempre detto del sensazionalismo o creare false aspettative. Ci aggiorniamo".