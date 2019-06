, giornalista di El Mundo Deportivo in Spagna, ha parlato ai microfoni di QSVS della possibilità che Pep Guardiola sieda sulla panchina della Juventus in futuro. Su ilBiancoNero.com, il nostro Marcello Chirico vi aveva anticipato il possibile accordo tra Guardiola e il club bianconero a partire dall'estate del 2020 . Queste le sue dichiarazioni: "Per due anni continuerà al Manchester City così come ha detto, è vero che ha rifiutato, momentaneamente, la Juve per rimanere al City, perché la sua immagine con quel club è anche una questione personale e non solo sportiva, visto che comandano dei suoi amici., lui vuole lanciare il suo modello di calcio in ogni campionato importante e gli manca solo l'Italia.. Non è attaccato ai soldi e non ha bisogno di riconoscimenti, vuole viversi questo periodo in Premier e poi provare altro. Tra l'altro la sua famiglia ama l'Italia e spinge in tal senso".