Vincenzo Morabito, noto agente di mercato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul futuro di Emerson Palmieri, corteggiato in Italia da Juventus, Inter e Napoli: "Il Chelsea vuole liberarsi dei calciatori che non rientrano nel progetto di Lampard: l’obiettivo è la Champions e proveranno a completare la rosa per la seconda parte di stagione. Emerson Palmieri è seguito in Italia: dopo Juventus e Inter si parla molto di Napoli in questo momento, il club partenopeo potrebbe imbastire una trattativa in stile Bakayoko".