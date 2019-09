Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha delineato la possibile situazione sul futuro di Mario Mandzukic, tra Qatar e Juventus. Queste le sue indiscrezioni, pubblicate tramite Twitter: "Nuovo e forse ultimo rilancio dell’Al Rayyan per Mario Mandzukic: sul piatto biennale da 9 milioni netti a stagione per il croato, che però non si è ancora convinto e al momento preferirebbe restare alla Juventus fino a gennaio quando riaprirà il mercato cinese". Il futuro del croato, insomma, è ancora tutto da definire.