#Cuadrado è ad un passo dell’addio. Il colombiano ha una offerta in mano dello Shanghai Shenhua. Questo cambia il futuro di #Cancelo? Vediamo. pic.twitter.com/5AVPAJFbj6 — Claudia Garcia (@claubgarcia) 5 luglio 2019

Una grande offerta dalla Cina per, ecco cosa riporta la giornalista di Rai Sport e Tuttosport, Claudia Garcia. La portoghese getta ombre sul futuro del colombiano alla Juve, che nelle ultime ore sembrava vicino alla permanenza in bianconero con tanto di rinnovo di contratto. No, potrebbe non andare in questo modo. E potrebbero riaprirsi allora le porte della Juventus per Joao Cancelo, su cui il Manchester City continua a trovare difficoltà per chiudere. Il motivo? I Citizens non hanno intenzione di raggiungere i 60 milioni di euro che vorrebbe la Juventus. Insomma, adesso si riapre tutto. E lo Shanghai Shenhua, dopo El Sharaawy, vuole pescare nuovamente in Serie A.