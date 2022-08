Continua a far discutere il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora non certo della sua permanenza al Manchester United, dal quale starebbe facendo carte false pur di andarsene. Ne Chelsea, ne Bayern, ne tantomeno il Barca dunque per CR7, il quale inizia a porsi più di qualche interrogativo su quella che sarà la chiusura della sua carriera. Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ore precedenti il suo procuratore Jorge Mendes, ha provato ad offrire il cartellino del portoghese anche alle due milanesi, ricevendo un secco no sia dall'Inter che dal Milan.