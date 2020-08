Tonali-Juve, non è finita. Paolo Bargiggia, noto giornalista di calciomercato di Mediaset, ha postato il proprio aggiornamento sulle trattative vive per il giovane centrocampista del Brescia, che coinvolgono Juve e Inter. "Per Tonali - scrive su Twitter - l'accordo Brescia-Inter è 10 mln di prestito oneroso 25 obbligo di riscatto e bonus. Solo che Cellino non chiude ancora per interessamento di Juventus con Pirlo. Ma bianconeri non pronti a fare un'asta e Tonali ad oggi nettamente più vicino all'Inter".