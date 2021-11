"Ansia per Dybala". Titola così la Gazzetta dello Sport, che analizza la situazione legata al suo infortunio e scrive: "Da valutare anche le condizioni di Paulo Dybala, che ha saltato la partita della sua Argentina con il Brasile per un affaticamento al polpaccio. In nazionale hanno preferito non rischiarlo ma è rimasto comunque con la squadra. Domani verrà visitato dallo staff medico della Juve per capire l’entità del problema, ma al momento è in forte dubbio per la gara con la Lazio".