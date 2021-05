Massimiliano Allegri a un passo dalla panchina del Real Madrid. Stando a quanto riportato oggi in edicola da Il Tirreno, c'è Florentino Perez che preme per portarlo in Spagna dopo la grande delusione europea. Quando terminerà la stagione finirà anche la seconda era di Zinedine Zidane al Real e lì potrà subentrare Allegri, che è il preferito del presidente dei Blancos che lo avrebbe già bloccato. Max avrebbe anche rifiutato anche il ritorno alla Juve.