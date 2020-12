L’Inter ha una certezza, Romelu Lukaku. Nel momento del bisogno, lui c’è sempre, come martedì sera contro il Borussia Moenchengladbach, autore di una doppietta. Leader in campo e anche fuori, come testimoniano le sue parole post-gara, ma quello che fa sbalordire è quanto dimostrato nel 2020. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nell’anno solare il numero 9 dell’Inter ha segnato più di Haaland e Lewandowski, paragonandolo a Hulk: “L’incredibile LukakHulk”. Un accostamento che rende l’idea del suo strapotere sul terreno di gioco, che però non è stato apprezzato da diversi tifosi



