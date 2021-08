Proprio vero, le vie del calciomercato sono infinite. Quando è tornato dal prestito al Lione, Mattia De Sciglio sembrava un giocatore destinato a essere nuovamente ceduto dalla Juventus. Invece, col passare dei giorni e con il mancato arrivo di qualsivoglia acquirente per il terzino ex Milan, e soprattutto con l'impiego nelle amichevoli estive, il destino di De Sciglio alla Juve ha preso una piega sempre più... bianconera!

Come spiega Calciomercato.com, infatti, "nelle ultime ore il club bianconero ha ribadito agli agenti di De Sciglio la propria totale fiducia. Allegri considera Mattia una risorsa importante e che sarà utile nel corso di una stagione che si preannuncia lunga e difficile."

L'allenatore toscano tiene De Sciglio in gran considerazione fin dai tempi del Milan e oggi gli garantisce un ruolo saldo all'interno della Juve. Non da titolarissimo, con Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra, ma come duttile alternativa sulle corsie.