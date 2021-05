Montecarlo, città del lusso sfrenato e… degli affari di mercato. Qui l’agente Mino Raiola ha stabilito la sua sede, qui si è recato Pavel Nedved che, come racconta Tuttosport, è stato avvisato con l’italo-olandese (suo agente quando era calciatore) per un vertice. Tanti i nomi sul tavolo (in gallery la lista completa), due quelli più bollenti per il club bianconero, ovvero Gigio Donnarumma e Paul Pogba.



IL PUNTO – Dopo lo strappo con il Milan, Raiola sta cercando validi acquirenti per il portiere rossonero, tra i top a livello mondiale. La Juventus ha mosso i primi passi in tempi non sospetti, il Barcellona è considerata una meta caldissima e sullo sfondo rimanere il Psg. Il problema rimane la stabilità delle rispettive porte. Il Barça dovrebbe liberarsi di Ter Stegen, i parigini di Keylor Navas (che ha appena rinnovato) e lo stesso vale per la Juve, che farebbe partire l’assalto a Donnarumma in caso di cessione di Szczesny. Per Pogba si viaggia nel campo delle ipotesi. Di quelle suggestive. Perché Cristiano Ronaldo, tra post enigmatici e dichiarazioni di Georgina, non ha ancora deciso il suo futuro, e all’orizzonte potrebbe prospettarsi un clamoroso scambio che riporti i due assi nelle rispettive case. LA LETTERA – Nel frattempo, il Corriere dello Sport riporta un clamoroso retroscena di mercato, secondo cui Raiola avrebbe scritto una lettera alla Juve, spiegando che le cifre dell’ingaggio di Donnarumma si sarebbero sensibilmente abbassate: “Finito il campionato, scolpito il risultato in classifica, sostituito Paratici con Cherubini quale responsabile dell’area tecnica bianconera, cambiato l’allenatore, via Pirlo e al suo posto Allegri, il bluff è stato scoperto. Perché la Juve in queste ore non si è fatta sentire con Raiola per Donnarumma. A tal punto che l’agente residente a Montecarlo, preoccupato dello sviluppo della vicenda, ha pensato bene di far scrivere dai suoi collaboratori una mail indirizzata al club bianconero per informare che Donnarumma è disposto ad accettare uno stipendio al ribasso addirittura a 6 milioni di euro netti, lo stesso incassato nei precedenti anni dal Milan”.



