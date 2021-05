Corsi e ricorsi storici. Perché non è vero che certi treni passano solo una volta: ogni tanto, si ripropongono con insistenza nelle stesse stazioni. L'importante è esserci, magari prenderli al volo. E chissà cosa sta passando per la testa di: un percorso lunghissimo in panchina, un destino che ha riscritto lottando e soffrendo - eccome - pur di arrivare all'obiettivo. Con il Bologna ha guadagnato una salvezza tutto sommato tranquilla,Ecco, non è la prima volta che Sinisa si avvicina così tanto alla guida tecnica della Juventus. Era capitato nel 2014, quando Agnelli l'aveva scelto per il post Conte, dopo aver annusato già a fine campionato la voglia del tecnico di lasciare i bianconeri. Qualche mese prima, per l'esattezza il 14 novembre del 2013, la Samp aveva ufficializzato il suo ingaggio. Edoardo Garrone aveva ricevuto poco dopo una chiamata diE Sinisa ci riuscì, pure alla grande, salvo 'annusare' a sua volta la possibilità di approdare in bianconero. AA giugno Juve e Conte si sarebbero separati consensualmente, gli dicono. E Sinisa quasi non ci crede, trovando in poco tempo l'accordo con la Juventus. Alla fine? Conte decide di restare, la dirigenza ne prende atto e... qualche mese dopo, era libero solo Allegri.