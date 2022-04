Questa mattina, la Gazzetta dello Sport racconta lo Juventus-Inter vissuto dal presidente dei nerazzurri Steven Zhang:



"Saranno anche più vecchi di lui, ma l’immagine di Handanovic, Ranocchia e D’Ambrosio che fanno festa accerchiando e tirando per il vestito il presidente Steven Zhang dopo la vittoria sulla Juve resta abbastanza curiosa. Pancia dello Stadium, sono da poco passate le 23 di domenica. L’Inter ha appena colto una storica (la prima targata Suning in casa dei bianconeri) quanto pesantissima vittoria. Insieme a Marotta, Antonello, Zanetti e Ausilio, il 30enne Zhang - che prima del match era stato cercato dall’amico Andrea Agnelli - scende negli spogliatoi per congratularsi con Inzaghi e squadra. Scatta però il contropiede dei giocatori, che gli saltano addosso e lo strattonano. Steven è spiazzato ma sta al gioco e abbraccia anche Inzaghi"