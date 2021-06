Alle 13.13 di ieri è concretamente iniziata la seconda era Allegri alla Juventus. Intorno all’ora di pranzo, Max ha rimesso piede alla Continassa, dove mancava da due anni. Qui ha incontrato la dirigenza per un incontro attesissimo anche se non si è trattato di un vero e proprio vertice di mercato, ma tre ore con al centro logistica e programmazione extra-campo (come la tournée estiva). Nel mezzo, come spiega Tuttosport, anche il pranzo con il presidente Agnelli. Oggi, invece, il summit sulla rosa che verrà.



DA RONALDO AL MERCATO IN ENTRATA - Tanti i temi sul tavolo tra ieri e oggi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il crocevia della programmazione è rappresentato da Cristiano Ronaldo, perché esiste una Juve con CR7 e una senza. Sia dal punto di vista economico che tattico. La direzione è che il club non si opporrà alla ipotetica cessione, con Manchester United e Paris Saint-Germain le opzioni più quotate. Risolto il nodo portoghese, spazio agli altri giocatori. A partire dai suoi compagni di reparto Dybala e Morata, per i quali Allegri sta spingendo per la conferma. Per entrambi serviranno 10 milioni a testa: per l’argentino la cifra del rinnovo, mentre per lo spagnolo il rinnovo del prestito. In ogni caso, saranno dentro. Proprio come Chiellini e Bonucci, al centro della difesa, senatori dello spogliatoio. Infine, spazio al mercato in entrata, quello fatto di nomi, idee e suggestioni. Max vorrebbe un attaccante e due centrocampisti, dove i nomi più di moda sono quelli di Locatelli e Pjanic.