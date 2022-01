di CC

Tutto rovinato. Un piano partita che s'era impossessato dello spirito di Allegri, caduto così, con un controllo sbagliato, un intervento maldestro, un errore così umano come umana era stata l'intera prova della Juventus. Di sofferenza, di ambizione, di abnegazione. Ma niente più, anche per quelli che erano andati in campo, provando a cambiare una storia già scritta. Deve accontentarsi allora la Juve di aver ottenuto 120 minuti di gioco? No, ma comunque può dirsi rafforzata per certi versi. Nonostante le difficoltà, i bianconeri hanno provato a giocare sui propri limiti, provando a subire il meno possibile.



I SOLITI NOTI - Poi ci sono stati gli errori. Tecnici e di concetto. E poi ci sono quei giocatori che proprio non riescono a cambiare la propria storia all'interno di questa stagione: Alex Sandro è il volto della disfatta, al 120esimo un errore che sarà ricordato a lungo. Ne sa qualcosa De Sciglio, con Lukaku e il gol di Murgia; l'ha sentito tutto addosso anche Rugani, che di Sanchez era il diretto marcatore. Fino a dove può essere colpa di Allegri? Dove arrivano le mancanze della rosa? Magari, certe domande, in fase di mercato possono tornare anche utili.