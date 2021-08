A due settimane dalla fine del mercato, la permanenza dialla Juventus non è ancora sicurissima. Per il difensore classe '94 potrebbe farsi avanti il Napoli in caso di cessione di Kostas Manolas all'Olympiacos. Se il difensore greco dovesse tornare a casa per circa 20 milioni di euro, la prima richiesta di Spalletti è proprio Rugani sul quale potrebbe essere reinvestito parte del guadagno. 3 milioni d'ingaggio e la voglia di riscattarsi, Rugani può lasciare la Juve.