Mamma Rabiot rappresenta un fattore decisivo in ogni scelta di Adrien. Ma a margine della trattativa che ha portato il centrocampista francese alla Juve, emerge come la voce degli oneri accessori (le proverbiali commissioni) per Veronique abbiano avuto un impatto completamente diverso rispetto ad operazioni simili e a quanto pronosticato. Infatti, la Juve ha versato "solo" 1,4 milioni per convincere Rabiot a vestirsi di bianconero.