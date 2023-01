Una scelta probabilmente legata ai prossimi impegni, in particolare quello contro la Lazio giovedì. Una partita che vale la semifinale di Coppa Italia, uno dei due trofei che la Juve può vincere. Un turnover che non ha ripagato e infatti Allegri è tornato sui propri passi dopo solo un tempo, quando ha sostituito l'argentino per l'ex SassuoloContro la Lazio, Manuel è pronto a riprendersi il centrocampo e a garantire quell'equilibrio che è mancato inizialmente con il Monza. Un'assenza che ha condizionato, scrive Tuttosport, anche le prestazioni dei suoi compagni di reparto, ovvero Rabiot e Fagioli ma ha anche tolto certezze alla difesa. Tchissà se al suo fianco questa volta ci sarà Paul Pogba, il cui esordio nella seconda avventura a Torino è stato rimandato ma che è pronto per giocare come ha confermato Allegri anche nel post partita dell'ultima gara.