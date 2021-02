Partita sfortunata quella di ieri per la Juventus, che ha perso 0-1 contro il Napoli al San Paolo e oggi è stata scavalcata dalla Roma scendendo al quarto posto. Quella di ieri però è stata una gara importante per il capitano bianconero Giorgio Chiellini, che ha raggiunto le 400 presenze in Serie A (363 con la Juve e 37 con la Fiorentina). Per il difensore era anche la 550a partita con la maglia bianconera in tutte le competizioni.