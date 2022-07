Quasi un anno fa lasciava lain fretta e furia, forse convinto del fatto che la stagione già iniziata non potesse regalare molte gioie al popolo bianconero. Non si sbagliava. Probabilmente, però, aveva anche riposto troppe speranze nella sua nuova-vecchia squadra, quelin cui sognava di tornare a vincere fin da subito, perché un'annata povera di soddisfazioni - con un solo trofeo in bacheca, la Coppa Italia - poteva essere accettata, ma due di fila proprio no.Fatto sta che ad oggi, 3 luglio 2022, Cristianoè pronto a scaricare anche i Red Devils, "colpevoli" secondo il suo punto di vista di non avere sufficienti ambizioni per il prossimo futuro, un po' come i bianconeri un anno fa.Le voci di mercato impazzano già. Il ricchissimo, loda dove tutto è iniziato, da questa mattina persino il: le squadre accostate al portoghese cinque volte Pallone d'Oro aumentano di giorno in giorno, senza che nessuno sappia dire con certezza quale finirà per ingaggiarlo, in quello che probabilmente sarà l'ultimo contratto della sua straordinaria carriera (sempre che poi non decida di "accontentarsi" di restare al Manchester United). Eppure,, un'occasione per riconfermarsi un campione, sul campo e non, ce l'aveva tra le mani già a Torino, prima di salire sull'aereo che lo avrebbe riportato in Inghilterra.: indubbiamente era un leader, un giocatore di esperienza fondamentale per una squadra guidata da tre allenatori diversi in altrettanti anni, impegnata in una fase di ricostruzione e ancora in cerca di un'identità precisa.La sua leadership, unita alle doti tecniche ancora sfavillanti nonostante la carta d'identità, avrebbe potuto essere decisiva per guidare la Juve nel suo percorso di "transizione" verso un nuovo ciclo,. Anche perché, a distanza di dodici mesi, la Vecchia Signora sta effettivamente dando l'impressione che il nuovo corso possa davvero essere alle porte: in attesa di sbrogliare la situazione relativa a Matthijs(che comunque, qualora dovesse partire, aprirebbe lo spazio per almeno un paio di altri acquisti di peso), Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene hanno chiuso per il ritorno di Paule per l'ingaggio di Angel, dal quale, anche con un solo anno di contratto, ci si aspetta un contributo importante. Insieme a loro (e con un Dusanin più), la Juve potrebbe trovare la forza di tornare subito a vincere, per cancellare lo scotto di una stagione da "zero titoli".. E chissà che Ronaldo, sempre quello che l'estate scorsa è fuggito da Torino quasi con rabbia, adesso non si stia mangiando le mani...