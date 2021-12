QUESTIONE DI TESTA - Cristiana Girelli, con le due marcature messe a segno contro il Sassuolo, è la giocatrice che ha segnato più gol di testa (cinque) in questo campionato.50 - La Juventus ha portato a 50 la striscia di imbattibilità in Serie A (48V, 2N), e ha vinto tutte le ultime 34 nella competizione.NON SI PASSA- La Juventus ha subito soltanto due gol in questo campionato: solo la Torres (nel 2010/11) e la stessa Juventus (nel 2017/18) ne avevano incassati finora così pochi, dopo le prime 10 partite di Serie A.CRI HEADMASTER - Tutti gli ultimi sei gol di Cristiana Girelli sono stati segnati di testa; tuttavia, l’attaccante della Juventus non andava a bersaglio in trasferta in Serie A con questo fondamentale dallo scorso febbraio, contro la San Marino Academy.A COME ASSIST, A COME AMANDA - A partire da novembre, nessuna giocatrice ha fornito più assist di Amanda Nildén in Serie A: tre, al pari di Gloria Marinelli.