Abdallah Sima si sta prendendo la scena. Classe 2001, esterno offensivo senegalese, è esploso in questo 2020. Il suo idolo è Mané, in molti lo paragonano ad Henry e allo Slavia Praga sono proprio convinti di avere tra le mani "un nuovo Henry", destinato a portare una valanga di milioni. Come scrive calciomercato.com, i suoi 9 gol in 12 presenze (3 europei) hanno attratto anche la Juventus, oltre all'Arsenal. Il costo? Il patron dello Slavia Praga Jaroslav Tvrdík chiede 50 milioni a gran voce, la sensazione è che possano bastare 20/25, essendo di 21 milioni la cessione più ricca della storia del club.