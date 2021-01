Quest'oggi La Gazzetta dello Sport ha dedicato un servizio a Gigi Buffon per celebrare i suoi 27 anni di carriera: un record. Per raccontare il portiere della Juventus, il giornale ha raccolto le testimonianze di alcuni grandi portieri che hanno contribuito a scrivere la storia del calcio mondiale. Tra questi, l'idolo di Buffon, Thomas N'Kono, ex portiere della nazionale camerunense: "La vita di Gigi è una storia di amore e sacrificio. Non arrivi a 27anni di calcio ad alto livello se non provi amore per il calcio".