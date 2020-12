Il periodo difficile vissuto dalla Juventus ha scatenato il dibattito sui problemi di questa formazione. A fornire una sintetica spiegazione è Tuttosport: "A livello di singoli la Juve non si discute, lo stesso dicasi per il sistema di gioco di Andrea Pirlo. Dopo tre mesi di panchina, infatti, non si può negare che la squadra abbia una sua identità: aggressiva, movimentista, molto alta per il recupero immediato del pallone. Un assetto che ha però bisogno di una concentrazione costante dal 1' al 90', visto che le avversarie sanno come impensierire i bianconeri, potenzialmente deboli se attaccati in verticale."