Due settimane all'inizio del campionato e ancora diverse caselle sul mercato sono da riempire per la Juventus. Una è quella relativa al ruolo di. Dopo gli addii di Dybala e Morata, l'attacco bianconero si è dimezzato. E l'arrivo di Di Maria ha soltanto parzialmente coperto una falla, visto che con ogni probabilità il Fideo sarà impiegato come esterno. Ci sarebbe Moise Kean, che però oltre a essere reduce da una stagione deludente, sembra non poter dare le garanzie richieste da Allegri.Ecco perché l'allenatore bianconero vorrebbe far ricorso all'usato sicuro:. Non è più un mistero che l'attaccante spagnolo sia in cima alla lista del tecnico, che lo conosce, lo ha allenato in entrambe le sue esperienze a Torino e ne apprezza la duttilità. Lo spagnolo è una prima punta, che però può anche spostarsi sull'esterno e fare il lavoro sporco. In questo momento però non sembra facile arrivare a lui, perché - rientrato all'Atletico dopo il prestito biennale - i Colchoneros non sembrano disposti ad accettare altre offerte per un nuovo prestito e vorrebbero privarsi definitivamente di lui, e a un prezzo giudicato ancora troppo alto.Ecco perché la Juventus, in queste settimane, ha sondato diverse alternative. E tutte, più o meno, hanno una costante: la duttilità. A parte, la più prima punta di tutte e altro profilo gradito ad Allegri, la Signora si è informata anche pere sembra essere rientrata in corsa anche per. Proprio due attaccanti "ibridi", che potrebbero offrire più di una soluzione ad Allegri e rimpiazzare anche Dybala. E gli altri? Al listone si sono aggiunti anche i Depay e Martial; Dzeko è stata solo una suggestione d'inizio mercato, Belotti sembra invece lontano. In attesa di capire su chi la Juventus farà l'affondo decisivo.