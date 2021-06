Per spiegare il momento d'oro dell'Italia di Roberto Mancini, qualificata agli ottavi dell'Europeo con tre vittorie in tre partite, il giornalista Maurizio Compagnoni ha preso come esempio tre giocatori della Juventus: "Prendo come esempio il centrocampo di una delle squadre più discusse l'anno scorso. Se uno tra Arthur, Bentancur e McKennie, che forse è di livello tecnico leggermente inferiore, giocassero nel centrocampo italiano, sono sicuro che farebbero bene".