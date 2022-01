"Anche ieri Allegri ha dato fiducia ad Arthur, a conferma della sua scelta di togliere il centrocampista brasiliano dalle trattative. La mossa del tecnico di Livorno segue i contatti degli ultimi giorni con l’Arsenal, deciso ad ottenere in prestito il nazionale verdeoro. Inizialmente anche il giocatore aveva visto di buon occhio questa soluzione, ma la Juventus è stata molto ferma nel respingere questa opzione. Tanto più che l’Arsenal ha detto no all’idea di un ultimo scambio di prestiti con Thomas, l’ex Atletico Madrid. In ogni caso la Juve non intende privarsi di Arthur, visto che dovrebbe poi sostituirlo. L’unico partente dichiarato è il gallese Ramsey, che da giorni sta dialogando con il Crystal Palace". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta così la situazione di mercato bianconero e del suo centrocampo.