Per un problema all'adduttore Cristiano Ronaldo ha saltato la gara di Bergamo contro l'Atalanta. La sconfitta di Bergamo. Ciccio Graziani ha parlato così del forfait del portoghese: "Se io fossi stato Pirlo, Ronaldo me lo sarei portato a Bergamo. So che non poteva giocare, ma gli avrei detto di venire comunque insieme alla squadra. Non so se forse ho una visione troppo romantica del calcio, ma per me è così. Se poi Ronaldo avesse deciso di non venire sarebbe stato un altro discorso e ne avremmo parlato, ma io gliel'avrei detto".